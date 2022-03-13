Херсонщина и Мелитополь являются и будут Украиной: местные советы приняли обращения

Депутаты областного совета Херсонщины и городского совета Мелитополя приняли срочные обращения, в которых отметили, что эти территории являются частью суверенной и унитарной Украины. Об этом сообщила глава фракции Слуга народа Елена Шуляк.

– Любые попытки провести псевдореферендумы для создания так называемых “народных республик” или сформировать оккупационные администрации не поддерживаются ни жителями, ни законно избранной местной властью, – отметила она.

Кроме того, по ее данным, Херсонский областной совет VIII созыва обратился к президенту Украины и всему украинскому народу с сообщением о том, что “референдум” о создании в Херсонской области так называемой “народной республики” является бутафорским.

– Депутаты Херсонского областного совета VIII созыва никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины “народную республику” и захватить часть Украины. У нас есть единственный ответ оккупантам: “Русский военный корабль – иди на…”. Херсонщина не покорена и противостоит захватчику. Наши сердца бьются в такт со всей Украиной, защищающей себя от оккупантов. Херсон – это Украина! Мы – это Украина, – цитировала она первого заместителя председателя Херсонского облсовета, главу Херсонской областной организации партии Слуга Народа Юрия Соболевского.

Подобное заявление приняли депутаты Мелитопольского городского совета – они обратились к президенту, генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и стран-членам НАТО с призывом освободить мэра Ивана Федорова; закрыть небо над Мелитополем; а также начать расследование по обвинению в государственной измене по факту попыток создать оккупационную администрацию Мелитополя представителями партии Оппозиционный блок.