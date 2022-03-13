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Факти / Україна

Херсонщина та Мелітополь є і будуть Україною: місцеві ради ухвалили звернення

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Херсонщина та Мелітополь є і будуть Україною: місцеві ради ухвалили звернення

Депутати обласної ради Херсонщини та міської ради Мелітополя ухвалили термінові звернення, у яких зазначили, що ці території є частиною суверенної та унітарної України. Про це повідомила голова фракції Слуга народу Олена Шуляк.

– Будь-які спроби провести псевдореферендуми для створення так званих “народних республік” або сформувати окупаційні адміністрації не підтримуються ані жителями, ані законно обраною місцевою владою, – наголосила вона.

Крім того, за її даними, Херсонська обласна рада VIII скликання звернулася до президента України та всього українського народу з повідомленням про те, що “референдум” щодо створення в Херсонській області так званої “народної республіки” є бутафорським.

– Депутати Херсонської обласної ради VIII скликання ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини “народну республіку” та захопити частину України. Ми маємо єдину відповідь окупантам: “Русскій воєнний корабль – іди на…”. Херсонщина не підкорена та протистоїть загарбникові. Наші серця б’ються в такт із усією Україною, яка захищає себе від окупантів. Херсон – це Україна! Ми – це Україна, – цитувала вона першого заступника голови Херсонської облради, голову Херсонської обласної організації партії Слуга Народу Юрія Соболевського.

Подібну заяву ухвалили депутати Мелітопольської міської ради – вони звернулися до президента, генпрокурора України Ірини Венедиктової та країн-членів НАТО із закликом звільнити мера Івана Федорова; закрити небо над Мелітополем; а також розпочати розслідування за звинуваченням у державній зраді за фактом спроб створити окупаційну адміністрацію Мелітополя представниками партії Опозиційний блок.

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