Март, 13 в 20:35

В Киеве разоблачили и задержали 59-летнего мужчину, незаконно хранившего взрывчатку и оружие. Кроме того, православный воздыхатель Сталина оказался коллекционером запретной коммунистической символики.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Следователи установили, что подозреваемый находится в базе данных Миротворца. Причина – активное участие в информационных акциях Кремля против Украины.

Тротиловые шашки, Сталин и иконы: в Киеве задержан вооруженный воздыхатель “русского мира” / 6 фотографий

На чердаке своего дома 59-летний киевлянин хранил:

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револьвер системы Наган;

две тротиловые шашки.

В доме мужчины также нашли статуэтки и картины с изображением Иосифа Сталина. Рядом подозреваемый поставил иконы и георгиевские ленты.

В настоящее время уголовное производство открыто только по ч. 1 ст. 263 (Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

— Коллеги из СБУ проверяют задержанного на причастность к совершению преступлений против основ Национальной безопасности Украины, — говорится в сообщении.

По состоянию на 13 марта мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания в камере СИЗО. Ему может грозить от трех до семи лет тюрьмы.