У Києві викрили і затримали 59-річного чоловіка, який незаконно зберігав вибухівку та зброю. Окрім цього, православний прихильник Сталіна виявився колекціонером забороненої комуністичної символіки.

Інцидент стався у Подільському районі столиці. Слідчі встановили, що підозрюваний перебуває у базі даних Миротворець. Причина – активна участь в інформаційних акціях Кремля проти України.

Тротилові шашки, Сталін та ікони: у Києві затримали озброєного прихильника “руського міра” / 6 фотографий

На горищі свого будинку 59-річний киянин зберігав:

револьвер системи Наган;

дві тротилові шашки.

У помешканні чоловіка також знайшли статуетки та картини із зображенням Йосипа Сталіна. Поряд із ним підозрюваний поставив ікони та георгіївські стрічки.

Наразі кримінальне провадження відкрито лише за ч. 1 ст. 263 (Незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу) КК України.

– Колеги із СБУ перевіряють затриманого на причетність до вчинення злочинів проти основ Національної безпеки України, – йдеться у повідомленні.

Станом на 13 березня чоловіку вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання в камері СІЗО. Йому може загрожувати від трьох до семи років в’язниці.