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Факты / Украина

К освобождению мэров Мелитополя и Днепрорудного привлекают мировых лидеров – МВД

Татьяна Забожко редактор ленты
Євген Матвєєв, Іван Федоров

Руководство Украины ведет переговоры и консультации на высшем уровне с мировыми лидерами для освобождения похищенных российскими военными городских глав Мелитополя и Днепрорудного Запорожской области.

Об этом в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщил спикер министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, представители власти стремятся, чтобы мир “включился в освобождение мэров, которое иначе, как похищением, не называется”.

В настоящее время агрессор заставляет городских глав Мелитополя и Днепрорудного делать определенные политические заявления.

– Мелитопольский мэр обвиняется в сотрудничестве с Правым сектором, что является абсурдом. Им для российского телевидения нужна красивая картинка, чтобы показывать “зверство хунты, которая издевалась над мирными жителями Мелитополя и так называемыми ЛДНР”, — объясняет Вадим Денисенко.

Напомним, что российские захватчики похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта, а через два дня взяли в плен и мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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