Керівництво України веде переговори та консультації на найвищому рівні з світовими лідерами задля звільнення викрадених російськими військовими міських голів Мелітополя та Дніпрорудного Запорізької області.

Про це в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомив речник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, представники влади прагнуть, щоб світ “включився до звільнення мерів, яке інакше, як викраденням, не називається”.

Нині агресор змушує міських голів Мелітополя та Дніпрорудного робити певні політичні заяви.

– Мелітопольського мера звинувачують у співпраці з Правим сектором, що є абсурдом. Їм для російського телебачення потрібна красива картинка, щоб показавати “звірство хунти, яка знущалась над мирними жителями Мелітополя та так званими “ЛДНР, – пояснює Вадим Денисенко.

Нагадаємо, що російські загарбники викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова 11 березня, а за два дні взяли в полон і мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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