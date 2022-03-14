Під час підриву боєприпасів на ЗАЕС перебували 11 співробітників Росатому

Російські агресори підірвали боєприпаси під енергоблоком на Запорізькій АЕС, повідомляє Енергоатом.

– Наразі на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому. Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньої безпосередньої участі. Отже, виходить, що Росатом також бере участь у цьому тероризмі, – йдеться у повідомленні від 14 березня.

Там уточнили, що цей концерн порушив усі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

– Невже й зараз МАГАТЕ та країни – члени ядерного клубу заплющать очі на катастрофу, яку приготувала Росія всій планеті? – пише пресслужба Енергоатому у соцмережах.