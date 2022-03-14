Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Надзвичайні події

Під час підриву боєприпасів на ЗАЕС перебували 11 співробітників Росатому

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Під час підриву боєприпасів на ЗАЕС перебували 11 співробітників Росатому

Російські агресори підірвали боєприпаси під енергоблоком на Запорізькій АЕС, повідомляє Енергоатом.

– Наразі на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому. Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньої безпосередньої участі. Отже, виходить, що Росатом також бере участь у цьому тероризмі, – йдеться у повідомленні від 14 березня.

Там уточнили, що цей концерн порушив усі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

– Невже й зараз МАГАТЕ та країни – члени ядерного клубу заплющать очі на катастрофу, яку приготувала Росія всій планеті? – пише пресслужба Енергоатому у соцмережах.

Читайте
Російські війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка