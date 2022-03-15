Из-за полномасштабного военного вторжения РФ общая посевная площадь яровых зерновых культур в Украине в этом году может сократиться почти на 40%.

По предварительным оценкам аналитиков, площадь посевов под урожай 2022 года может сократиться до 4,7 млн га (с 7,7 млн га в прошлом сезоне). То есть сокращение может составить 39%.

Причиной является то, что из-за активных боевых действий во многих регионах Украины сейчас нет возможности начать посев зерновых. Кроме того, ситуацию усложняет разрушение логистических цепочек снабжения ресурсов. По мнению аналитиков, это может отрицательно сказаться как на размере посевных площадей, так и на будущей урожайности.

Еще одним негативным фактором для посевной кампании в Украине является невозможность для аграриев получить уже законтрактованный семенной материал. По оценкам экспертов, это может привести к уменьшению посевов кукурузы.

Негативной является ситуация и для озимых. Как отмечают эксперты, учитывая нынешнюю географию боевых действий, из посеянных 7,6 млн га озимой пшеницы, ячменя и ржи доступными для сбора могут оказаться 5,5 млн га (потери площадей могут составить около 28%).

В то же время эксперты подчеркивают, что существенное влияние на ход посевной кампании будет иметь наличие удобрений, топлива, техники и трудовых ресурсов. В зависимости от дальнейшего развития военных действий в Украине оценки могут меняться.

Недавно Кабинет министров ввел запрет на экспорт удобрений из Украины. Кроме того, правительство согласовало отмену НДС и акциза на топливо. Это делается для того, чтобы горючего хватило для посевной кампании и нужд украинцев.

Как заверил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, украинские аграрии обеспечены необходимым для посевной кампании в этом году.

В то же время, украинская разведка обнародовала информацию, что враг целенаправленно бьет по сельскохозяйственной технике. Кроме того, российские захватчики принудительно отбирают ее у населения. По оценке разведки, такие действия врага свидетельствуют о намерении поставить под угрозу проведение посевной кампании в нашем государстве.

Источник: Интерфакс-Украина, АПК-Информ