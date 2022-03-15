Через повномасштабне військове вторгнення РФ загальна посівна площа ярих зернових культур в Україні цього року може скоротитися майже на 40%.

За попередніми оцінками аналітиків, площа посівів під урожай 2022 року може скоротитися до 4,7 млн га (із 7,7 млн га минулого сезону). Тобто скорочення може становити 39%.

Причиною є те, що через активні бойові дії в багатьох регіонах України зараз немає можливості розпочати сівбу зернових. Крім того, ситуацію ускладнює руйнування логістичних ланцюжків постачання ресурсів. На думку аналітиків, це може негативно позначитися як на розмірі посівних площ, так і на майбутній врожайності.

Ще одним негативним фактором для посівної кампанії в Україні є неможливість для аграріїв отримати вже законтрактований насіннєвий матеріал. За оцінками експертів, це може призвести до зменшення посівів кукурудзи.

Негативною є ситуація й для озимини. Як зазначають експерти, враховуючи нинішню географію бойових дій, із посіяних 7,6 млн га озимої пшениці, ячменю та жита доступними для збирання можуть виявитись 5,5 млн га (втрати площ можуть становити близько 28%).

Водночас експерти наголошують, що суттєвий вплив на перебіг посівної кампанії матиме наявність добрив, палива, техніки та трудових ресурсів. Залежно від подальшого розвитку воєнних дій в Україні оцінки можуть змінюватися.

Нещодавно Кабінет міністрів запровадив заборону на експорт добрив з України. Крім того, уряд погодив скасування ПДВ та акцизу на пальне. Це робиться для того, щоб пального вистачило для посівної кампанії та потреб українців.

Як запевнив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, українські аграрії забезпечені необхідним до посівної кампанії цього року.

Водночас українська розвідка оприлюднила інформацію, що ворог цілеспрямовано б’є по сільськогосподарській техніці. Крім того, російські загарбники примусово забирають її у населення. За оцінкою розвідки, такі дії ворога свідчать про намір поставити під загрозу проведення посівної кампанії в нашій державі.

Джерело: Інтерфакс-Україна, АПК-Інформ