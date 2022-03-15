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Факты / Украина

Верховная Рада примет закон о территориях, захваченных РФ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Верховная Рада примет закон о территориях, захваченных РФ

На рассмотрение Верховной Рады Украины представлен законопроект, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны Украины временно, в период военного положения, будет иметь полномочия признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные, а соответственно и деоккупированными после их освобождения.

Такое решение СНБО будет вводить действие указом Президента. Об этом сообщила представитель фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

— Признание территорий временно оккупированными будет следствием установления на них специального правового режима, предусматривающего, в частности, запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведение оккупационными властями, – рассказала заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на тех или иных территориях, признанных временно оккупированными, СНБО будет иметь полномочия вводить дополнительные меры с целью их деоккупации, препятствования установлению на них оккупационных властей и использования их для дальнейшего наступления российских войск.

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В частности, речь идет об установлении особенностей реализации права собственности на имущество и его наследовании, особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещении товаров на/из нее.

Напомним, Харьковскую область 14 марта оккупанты обстреляли Искандерами с территории РФ.

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