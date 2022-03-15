Российские военные понесли существенные потери при попытке прорыва в Донецкой области.

Как сообщается на странице оперативно-тактической группировки Восток в Facebook, украинские военные отразили несколько атак оккупационных сил на Донецком направлении в понедельник, сообщается

— По состоянию на 17:00 14 марта… российские оккупационные войска попытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил, — говорится в сообщении.

Более того, 14 марта был обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении.

— В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты, — говорится в сообщении.

В течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага.

— В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники. После потерь батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили, — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о направлениях, по которым российские оккупационные силы пытаются совершать свое продвижение. По большинству направлений — движение было остановлено.

Фото: Генеральный штаб ВСУ