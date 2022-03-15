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Факти / Україна

ЗСУ не дали здійснити прорив ворога на Донеччині – ОТУ Схід

Ілля Нежигай редактор стрічки
ЗСУ не дали здійснити прорив ворога на Донеччині – ОТУ Схід

Російські військові зазнали суттєвих втрат при спробі прориву в Донецькій області.

Як повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання Схід у Facebook, українські військові відбили кілька атак окупаційних сил на Донецькому напрямку у понеділок, повідомляється.

– Станом на 17.00 14 березня… російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив, – йдеться у повідомленні.

Більше того, 14 березня було виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямі.

– В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти, – йдеться у повідомленні.

Протягом дня українська авіація та артилерія завдавали вогневих поразок зі скупчення військової техніки та колонам ворога.

– Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки. Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі Збройних сил України повідомили про напрямки, за якими російські окупаційні сили намагаються здійснювати свій поступ. На більшості напрмяків – рух було зупинено.

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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