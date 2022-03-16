Модель нейтралитета может быть только украинской с юридическими гарантиями безопасности — Подоляк

Россия все еще хочет остаться инициативной стороной в переговорном процессе с Украиной. Отсюда и появляются слова о шведской либо австрийской модели нейтралитета.

Но после полномасштабного вторжения РФ модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности. Об этом сообщил советник главы Офиса президента, член делегации Украины в переговорах с РФ Михаил Подоляк.

— Никаких других моделей или вариантов. Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто, — объяснил он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому мы хотим иметь сильный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Заметим, что такой комментарий Михаил Подоляк дал после слов члена российской делегации Владимира Мединского, который заявил, что Украина на переговорах якобы предлагала австрийский или шведский вариант нейтралитета.

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной начался 14 марта в видеоформате. Среди ключевых тем были мир и прекращение огня со стороны РФ, немедленный вывод всех российских войск с территории Украины, а также гарантии безопасности.

15 марта Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией должны продолжиться 16 марта.

Источник: Михаил Подоляк