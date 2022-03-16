Модель нейтралітету може бути лише українською з юридичними гарантіями безпеки – Подоляк

Росія все ще хоче залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі з Україною. Звідси і виникають слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету.

Але після повномасштабного вторгнення РФ модель може бути лише українською і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки. Про це повідомив радник голови Офісу президента, член делегації України у переговорах з РФ Михайло Подоляк.

– Жодних інших моделей чи варіантів. Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дієві, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на боці України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї. І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов’язково буде закрите, – пояснив він.

Михайло Подоляк наголосив, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала напасти на сусідів, на відміну від РФ. Саме тому ми хочемо мати сильний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Зауважимо, що відповідний коментар Михайло Подоляк дав після слів члена російської делегації Володимира Мединського, який заявив, що Україна на переговорах начебто пропонувала австрійський чи шведський варіант нейтралітету.

Черговий раунд переговорів між Росією і Україною розпочався 14 березня у відеоформаті. Серед ключових тем були мир та припинення вогню з боку РФ, негайне виведення всіх російських військ із території України, а також гарантії безпеки.

15 березня Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією повинні продовжитися 16 березня.

Джерело: Михайло Подоляк