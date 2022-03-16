Утром 16 марта на юге страны, в Одесской области, украинские зенитные ракетные войска ликвидировали два российских истребителя Су-30СМ.

Об этом сообщило командование Воздушных сил. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области.

Но зенитное ракетное подразделение Воздушное командование Юг оба самолета уничтожило. Пилоты катапультировались, но вслед за самолетами упали в украинское Черное море.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что один самолет наша противовоздушная оборона сбила еще на подлете, другой – успел развернуться в направлении оккупированного Крыма, но не долетел до базы и упал в море вместе со своим экипажем.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину путинские войска уже потеряли 84 самолета и 108 вертолетов.на утро 16 марта составляют около 13 800 человек личного состава.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ