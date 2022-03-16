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Факти / Україна

На Одещині українські військові збили два російські винищувачі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На Одещині українські військові збили два російські винищувачі

Вранці 16 березня на півдні країни, в Одеській області, українські зенітні ракетні війська ліквідували два російські винищувачі Су-30СМ.

Про це повідомило командування Повітряних сил. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області.

Але зенітний ракетний підрозділ Повітряне командування Південь обидва літаки знищив. Пілоти катапультувались, але слідом за літаками впали в українське Чорне море.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що один літак наша протиповітряна оборона збила ще на підльоті, інший – встиг розвернутися в напрямку окупованого Криму, але не долетів до бази і впав у море разом зі своїм екіпажем.

Від початку повномасшабного вторгненння Росії в Україну путінські війська вже втратили 84 літаки і 108 гелікоптерів. Загальні бойові втрати Росії станом на ранок 16 березня становлять близько 13 800 осіб особового складу.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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