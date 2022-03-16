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Факты / Украина

Краткосрочная виза и право на работу: Япония упростила въезд для беженцев из Украины

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
япония беженцы

Правительство Японии приняло решение об упрощении въезда беженцев из Украины на территорию страны. Это означает, что поехать туда можно, не имея в Японии родственников и друзей, которые могли бы взять на себя ответственность на время пребывания.

Сообщается, что японские пограничники будут тщательно изучать каждый случай въезда в страну. При положительном результате будет выдана краткосрочная виза. Срок для каждого соискателя будет устанавливаться в индивидуальном порядке.

В настоящее время вид на жительство в Стране Восходящего Солнца имеют почти 2 тыс. украинцев, которые въехали сюда, предварительно заручившись поручительством близких и знакомых в Японии.

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По новым правилам, с 24 февраля 2022 года страна приняла 47 украинских беженцев.

По словам министра юстиции Есихиса Фурукавы, помимо визы на краткосрочное проживание, украинцам будет выдано разрешение на право трудоустройства сроком на один год.

Отмечается, что это решение было принято после того, как посол Украины в Японии Сергей Корсунский и другие дипломаты призвали Японию разрешить эвакуированным украинцам работать.

Напомним, что Япония заявила о намерении выделить Украине $75 млн помощи.

Источник: Japan Today

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Фото: Depositphotos

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