Японія спростила в’їзд для біженців з України – термін перебування індивідуальний

Уряд Японії ухвалив рішення щодо спрощення в’їзду біженців з України на територію країни. Це означає, що поїхати туди можна, не маючи в Японії родичів і друзів, які могли б взяти на себе відповідальність на час перебування.

Повідомляється, що японські прикордонники будуть ретельно вивчати кожен випадок в’їзду до країни. У разі позитивного результату буде видана короткострокова віза. Термін для кожного претендента буде встановлюватися в індивідуальному порядку.

Наразі вид на проживання в Країні Висхідного Сонця мають майже 2 тис. українців, які в’їхали сюди, попередньо заручившись порукою близьких і знайомих в Японії.

За новими правилами, з 24 лютого 2022 року країна прийняла 47 українських біженців.

За словами міністра юстиції Есіхіса Фурукави, крім візи на короткострокове проживання, українцям буде видано дозвіл на право працевлаштування строком на один рік.

Зазначається, що це рішення було ухвалене після того, як посол України в Японії Сергій Корсунський та інші дипломати закликали Японію дозволити евакуйованим українцям працювати.

Нагадаємо, що Японія заявила про намір виділити Україні $75 млн допомоги.

Джерело: Japan Today