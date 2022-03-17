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Факты / Украина

Государство восстановит каждую квартиру и дом, уничтоженные войной – Зеленський

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Государство восстановит каждую квартиру и дом, уничтоженные войной – Зеленський

Украинские власти уже работают над программами восстановления нашей страны после войны. Об этом во время своего ночного видеообращения от 17 марта заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заверил, что, несмотря на размер убытков, Украина отстроится быстро, а также отметил:

Я обещаю каждому украинцу, который потерял свой дом в результате боевых действий или обстрелов, что государство возобновит все самостоятельно.

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Во время своего ночного видеообращения Президент Украины также назвал главные приоритеты нашего государства в переговорах с врагом.

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Фото: Офис президента

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