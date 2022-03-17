Українська влада вже працює над програмами відновлення нашої країни після війни. Про під час свого нічного відеозвернення від 17 березня заявив Президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави запевнив, що незважаючи на розмір збитків, Україна відбудується швидко, а також наголосив:

Я обіцяю кожному українцю який втратив свій дім внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава відновить усе, самостійно.

Під час свого нічного відеозвернення Президент України також назвав головні пріоритети нашої держави у переговорах із ворогом.