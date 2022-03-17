Молдова завжди вимагала від Росії вивести із Придністров’я свої війська, а також утилізувати боєприпаси. Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду.

Приводом до такої заяви стала резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання Росії окупантом лівобережжя Дністра в Молдові.

Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення, – прокоментувала Санду.

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Нагадаємо, на позачерговому засіданні 16 березня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про виключення Російської Федерації.

Фото: Maia Sandu, президент РФ