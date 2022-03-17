Российские войска исчерпали свои наступательные возможности в направлении Киева, Харькова, Чернигова и Сум. Там враг сейчас занимает преимущественно оборонительные позиции.

Об этом рассказал во время общения с журналистами советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя военную обстановку в нашем государстве.

По его словам, за сутки существенных изменений в состоянии, дислокации или характере действий Вооруженных сил Украины и вражеских войск не произошло.

– Главные операционные направления остаются теми же, какие были. Это попытка противника продвигаться, наступать по линии Херсон – Николаев. Второе – это попытка окружить нашу группировку войск в зоне ООС ударами от Изюма на юг и от Волновахи на север, а также окружение Мариуполя, — рассказал Арестович.

Он уточнил, что врагу не удается окружить ВСУ в зоне ООС. Более того, вчера украинская армия нанесла контрудар под Изюмом и немного отбросила вражеские войска.

Кроме того, украинские военные остановили наступление путинской армии на Кривой Рог.

Что касается Киева, Харькова, Чернигова, Сум, то, по словам Арестовича, враг там ведет тактические бои с нашими войсками, которые не представляют существенной угрозы. Российские захватчики здесь преимущественно встали в оборону, поскольку исчерпали возможности наступать. Происходят тактические действия по улучшению позиций и артиллерийские бои.

Более того, большую часть войск РФ перебросило оттуда на Юг и Восток Украины.

– Что касается Киева, Харькова, Чернигова, Сум, там вообще ни о каком наступлении речь не идет без существенного подвоза резервов, которые негде взять. Вот поэтому была попытка привлечь наемников из Ливии, Сирии, набрать какие-то войска в самой РФ. Без существенного изменения численного состава и боевого состава российских войск продвижение на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы невозможно… На Киевском направлении наступления нет, и никакой возможности наступать нет. То же самое на Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях. Там большая часть войск в целом переброшена на Юг и Восток, туда, где, как они считают, есть больше перспектив. А здесь (вблизи Киева, Харькова, Чернигова, Сум, — Ред.) без существенного пополнения никаких шансов нет, более того они становятся преимущественно в оборону, окапываются, создают тыловые пункты снабжения, пытаются защитить пути снабжения, ведут бои с нами, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что украинские войска наносят по врагу ракетные, артиллерийские удары, действует украинский спецназ и партизаны.

Согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, с 24 февраля, она ориентировочно потеряла около 14 тыс. военных и сотни единиц техники.

Так, Вооруженные силы Украины уничтожили 444 вражеских танка, 1 435 боевых бронированных машин, 201 артиллерийскую систему и другую технику.

Источник: Ukraine Media Centre Kyiv