Російські війська вичерпали свої наступальні можливості в напрямку Києва, Харкова, Чернігова та Сум. Там ворог зараз займає переважно оборонні позиції.

Про це розповів під час спілкування з журналістами радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи воєнну обстановку в нашій державі.

За його словами, протягом доби суттєвих змін у стані, дислокації чи характері дій Збройних сил України та ворожих військ не відбулося.

– Головні операційні напрямки залишаються тими ж, які були. Це спроба противника рухатися, наступати по лінії Херсон – Миколаїв. Друге – це спроба оточити наше угруповання військ у зоні ООС ударами від Ізюму на південь і від Волновахи на північ, а також оточення Маріуполя, – розповів Арестович.

Він уточнив, що ворогу не вдається оточити ЗСУ в зоні ООС. Більш того, вчора українська армія завдала контрудару під Ізюмом і дещо відкинула ворожі війська.

Крім того, українські військові зупинили наступ путінської армії на Кривий Ріг.

Що стосується Києва, Харкова, Чернігова, Сум, то, за словами Арестовича, ворог там веде тактичні бої з нашими військами, які не становлять суттєвої загрози. Російські загарбники тут переважно стали в оборону, оскільки вичерпали можливості наступати. Відбуваються тактичні дії на покращення позицій і артилерійські бої.

Більш того, більшу частину військ РФ перекинула звідти на Південь і Схід України.

– Що стосується Києва, Харкова, Чернігова, Сум, там взагалі ні про який наступ мова не йде без суттєвого підвозу резервів, яких ніде взяти. Саме тому була спроба залучити найманців з Лівії, Сирії, набрати якісь війська в самій РФ. Без суттєвої зміни чисельного складу та бойового складу російських військ просування на Київ, Харків, Чернігів та Суми неможливе… На Київському напрямку наступу немає, і немає змоги ніякої наступати. Те саме на Чернігівському, Сумському та Харківському напрямках. Там більша частина військ загалом перекинута на Південь і Схід, туди, де як вони вважають, є більше перспектив. А тут (поблизу Києва, Харкова, Чернігова, Сум, – Ред.) без суттєвого поповнення жодних шансів немає, більш того вони стають переважно в оборону, окопуються, створюють тилові пункти постачання, намагаються убезпечувати шляхи постачання, ведуть бої з нами, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що українські війська наносять по ворогу ракетні, артилерійські удари, діє український спецназ та партизани.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, з 24 лютого, вона орієнтовно втратила майже 14 тис військових та сотні одиниць техніки.

Так, Збройні сили України знищили 444 ворожі танки, 1 435 бойових броньованих машин, 201 артилерійську систему та іншу техніку.

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv