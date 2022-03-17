За прошедшие сутки у Вооруженных сил Украины было несколько существенных достижений в войне против российских войск. Речь идет об уничтожении командного пункта противника и воздушных целей.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что за сутки состояние, положение и характер действий противника и Вооруженных сил Украины принципиально не изменились.

– Но есть несколько достижений со стороны Вооруженных сил Украины. Первое: наши войска уничтожили командный пункт одной из армий РФ. Это огромное военное достижение. Это, возможно, означает гибель нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию в ведении противником боевых действий. А также на протяжении суток традиционно показали себя с наилучшей стороны наши Воздушные силы. В общей сложности уничтожено 10 воздушных целей, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что речь идет об уничтожении не менее пяти самолетов, двух вертолетов, одного беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня и нескольких крылатых ракет.

Арестович отметил, что враг не может одержать победу над украинской армией ни в воздухе, ни на земле, а потому прибегает к уже традиционным для себя средствам ведения войны:

1. Разрушает гражданские объекты и устраивает террор мирного населения. В качестве примера Арестович привел вчерашние бомбардировки укрытий в Мариуполе (в частности, драмтеатра), где в то время скрывались мирные жители с детьми.

– Потери сейчас уточняются. Но это международное преступление уже вызвало огромный резонанс в мире, и сейчас мировое сообщество даст ответную реакцию, — заявил он.

2. Мощные информационно-психологические операции, новой темой которых является спекуляция, что Украина якобы проигрывает на переговорах с РФ по прекращению войны.

– Принципиальная позиция президента Украины (относительно переговоров с РФ – Ред.) заключается в том, что, во-первых, Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год. Второе – все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа. Так что вам не о чем волноваться, — подчеркнул Арестович, заверив, что украинская власть никогда не сдаст национальных интересов нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска несут огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта РФ ориентировочно потеряла около 14 тыс. военных и сотни единиц техники.