Протягом минулої доби в Збройних сил України було кілька суттєвих досягнень у війні проти російських військ. Йдеться про знищення командного пункту ворога та повітряних цілей.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що протягом доби стан, положення та характер дій противника та Збройних сил України принципово не змінилися.

– Але є кілька досягнень з боку Збройних сил України. Перше: наші війська знищили командний пункт однієї з армій РФ. Це величезне військове досягнення. Це, можливо, означає загибель декількох генералів і відповідно паузу та дезорганізацію у веденні противником бойових дій. А також протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку наші Повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних цілей, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що йдеться про знищення щонайменше п’яти літаків, двох вертольотів, одного безпілотного літального апарата оперативно-тактичного рівня і декількох крилатих ракет.

Арестович зазначив, що ворог не може отримати перемогу над українською армією ані в повітрі, ані на землі, а тому вдається до вже традиційних для себе засобів ведення війни:

1. Руйнує цивільні об’єкти і влаштовує терор мирного населення. Як приклад Арестович навів вчорашні бомбардування укриттів у Маріуполі (зокрема, драмтеатру), де на той час переховувалися мирні мешканці з дітьми.

– Втрати зараз уточнюються. Але цей міжнародний злочин уже викликав величезний резонанс у світі, і зараз світова спільнота надасть відповідну реакцію,- заявив він.

2. Потужні інформаційні-психологічні операції, новою темою яких є спекуляція, що Україна начебто програє на переговорах з РФ щодо припинення війни.

– Принципова позиція президента України (щодо переговорів з РФ, – Ред.) полягає в тому, що, по-перше, Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік. Друге – все, про що ми домовимося, має бути кращим, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. Тож вам немає про що хвилюватися, – наголосив Арестович, запевнивши, що українська влада ніколи не здасть національних інтересів нашої держави.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська зазнають величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня РФ орієнтовно втратила майже 14 тис. військових та сотні одиниць техніки.