В прошлом месяце, еще до начала российской полномасштабной войны против нашего государства, Россия и Китай провозглашали, что их дружбе “нет предела”. Сегодня же Поднебесная тихо дистанцируется от экономики РФ, изрядно пораженной жестокими санкциями Запада. Сообщает CNN Business.

Несмотря на то, что Китай является торговым партнером России №1, у Пекина есть другие приоритеты. Торговля между двумя странами составила всего 2% общего объема торговли Китая. Согласно статистике китайской таможенной службы за прошлый год, у Европейского Союза и Соединенных Штатов намного больше долей, – пишут в издании.

В CNN Business убеждены Пекин тихо усложняет жизнь для Кремля следующими путями:

Позволяют рублю падать

С начала войны в Украине рубль уже потерял более 20% своей стоимости как к доллару, так и евро. Позволяя российской валюте упасть по отношению к юаню, Пекин не оказывает Москве никаких услуг.

Не делятся резервами

Санкции заморозили резервы России на сумму около 315 миллиардов долларов. И если бы Китай позволил Москве конвертировать свои резервы в юанях в доллары США или евро, это помогло бы россиянам выбираться из сложной ситуации. Однако, похоже, пока Пекин волнует за репутационные риски.

Не снабжают запчасти для самолетов.

Санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским Союзом, означают, что два крупных мировых производителя самолетов, Boeing (BA) и Airbus (EADSF), больше не могут поставлять запчасти или оказывать поддержку российским авиакомпаниям.

CNN, ссылаясь на высокопоставленного российского чиновника, сообщает, что Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию. Поэтому Москва ищет альтернативные поставки.

Заморозка инвестиций в инфраструктуру

Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии после вторжения в Украину. С 2014 года Россия не одобрила никаких новых ссуд или инвестиций, а Беларуси – с 2020 года. Более неожиданным является решение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине сделать то же самое.

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Напомним, ранее шведский профсоюз портовых работников объявил о блокаде российских суден.