Минулого місяця, ще до початку російської повномасштабної війни проти нашої держави, Росія та Китай проголошували, що їх дружбі “немає меж”. Сьогодні ж Піднебесна тихо дистанціюється від економіки РФ, неабияк ураженої жорстикими санкціями Заходу. Повідомляє CNN Business.

Незважаючи на те, що Китай є торговим партнером Росії №1, Пекін має інші пріоритети. Торгівля між двома країнами становила лише 2% загального обсягу торгівлі Китаю. Згідно зі статистикою китайської митної служби за минулий рік, у Європейського Союзу та Сполучених Штатів набагато більші частки, – пишуть у виданні.

У CNN Business переконані – Пекін тихо ускладнює життя для Кремля наступними шляхами:

Дозволяють рублю падати

З початку війни в Україні рубль вже втратив більше 20% своєї вартості як до долара, так і до євро. Дозволяючи російській валюті впасти по відношенню до юаня, Пекін не робить Москві жодних послуг.

Не діляться резервами

Санкції заморозили резерви Росії на суму близько 315 мільярдів доларів. І якби Китай дозволив Москві конвертувати свої резерви в юанях в долари США або євро, це б допомогло росіянам вибиратися із складної ситуації. Однак, схоже, поки Пекін хвилюєтья за репутаційні ризики.

Не постачають запчастин для літаків.

Санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, означають, що два великих світових виробника літаків, Boeing (BA) і Airbus (EADSF), більше не можуть постачати запчастини або надавати підтримку російським авіакомпаніям.

CNN, посилаючись на високопоставленого російського чиновника, повідомляє, що Китай відмовився відправляти запчастини для літаків до Росії. Тому Москва шукає альтернативні поставки.

Заморозили інвестиції в інфраструктуру.

Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі після вторгнення в Україну. З 2014 року Росія не схвалила жодних нових позик чи інвестицій, а Білорусі – з 2020 року.

Більш несподіваним, мабуть, є рішення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій у Пекіні зробити те ж саме.