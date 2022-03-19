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Факти / Україна

Окупанти катують і викрадають людей на Сумщині

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Окупанти катують і викрадають людей на Сумщині

Критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Окупанти заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за “пособництва” місцевих мешканців, які працюють на рускій мір. Я нагадаю – це недопусимо і тягне за собою 15 років ув’язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі! – наголосив він.

За словами очільника Сумської ОВА, за 18 березня близько 4,5 тисяч людей змогли покинути зону бойових дій на Сумщині.

Живицький додав, що ще залишаються громадяни, які хочуть евакуюватися. Особливо це стосується Тростянецької та Краснопільської громад, а також ще деяких громад Сумського і Охтирського районів.

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Нагадаємо, раніше Живицький повідомляв, що на Сумщині ще залишаються райони, захоплені армією ворога. Бої точаться в передмісті та у самих Сумах.

Фото: Дмитро Живицький

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