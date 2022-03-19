Переговоры с РФ могут продлиться несколько недель, Москва стала “адекватнее” – Подоляк

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что мирные переговоры с Российской Федерацией могут продлиться как минимум несколько недель.

Михаил Подоляк уточнил, что сейчас уже есть признаки того, что позиция Москвы стала более “адекватной”.

Советник ОП уточнил, что ключевыми во время переговоров являются такие вопросы: гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, вывод российских войск и политическое урегулирование ситуации во временно оккупированных территориях.

Напомним, 24 марта президент России Владимир Путин сообщил о том, что начинает полномасштабное вторжение в Украину. Он планировал “блицкриг” с захватом столицы – Киева, – за три дня, но войска РФ провалились.