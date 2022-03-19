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Факти / Україна

Переговори з РФ можуть тривати кілька тижнів, Москва стала “адекватнішою” – Подоляк

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що мирні переговори з Російською Федерацією можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Михайло Подоляк уточнив, що зараз уже є ознаки того, що позиція Москви стала більш “адекватною”.

Радник ОП уточнив, що ключовими під час переговорів є такі питання: гарантії безпеки для України, припинення вогню, виведення російських військ та політичне врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін повідомив про те, що розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну. Він планував “бліцкриг” із захопленням столиці – Києва, – за три дні, але війська РФ провалилися.

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Джерело: Bloomberg

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