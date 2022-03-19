Несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских бриллиантов, их нынешняя формулировка не останавливает поток российских драгоценных камней на Западный рынок. Об этом стало известно из материала издания The Guardian.

Там пишут, что это связано с особенностью экспорта ювелирной продукции.

Большинство бриллиантов в необработанном виде попадают на огранки и полировки в Индию, где перерабатывается около 90% алмазов в мире.

Согласно таможенным правилам США, полированные бриллианты можно импортировать как индийский продукт, а не российский.

Высокопоставленное лицо в ювелирной промышленности и основатель RapNet Мартин Рапапорт рассказал The Guardian:

Поток бриллиантов из РФ в Индию, а оттуда в Америку будет продолжаться непрерывно. Санкции в сущности очень неэффективны. Они ничего не делают. Это не остановит русские бриллианты.

Ранее правительство Австралии объявило о новых санкциях в отношении 11 российских банков и государственных структур.