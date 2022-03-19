Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 23 день войны
Убили Убили
109 детей
Ранили Ранили
>130 детей
Факты / Украина

Санкции США против российских бриллиантов не останавливают их поток на Запад

Олена Конюшок SEO оптимізація
Санкции США против российских бриллиантов не останавливают их поток на Запад

Несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских бриллиантов, их нынешняя формулировка не останавливает поток российских драгоценных камней на Западный рынок. Об этом стало известно из материала издания The Guardian.

Там пишут, что это связано с особенностью экспорта ювелирной продукции.

Большинство бриллиантов в необработанном виде попадают на огранки и полировки в Индию, где перерабатывается около 90% алмазов в мире.

Согласно таможенным правилам США, полированные бриллианты можно импортировать как индийский продукт, а не российский.

Высокопоставленное лицо в ювелирной промышленности и основатель RapNet Мартин Рапапорт рассказал The Guardian:

Поток бриллиантов из РФ в Индию, а оттуда в Америку будет продолжаться непрерывно. Санкции в сущности очень неэффективны. Они ничего не делают. Это не остановит русские бриллианты.

Читайте
США отказываются обслуживать самолеты из РФ: один из них принадлежит олигарху Абрамовичу

Ранее правительство Австралии объявило о новых санкциях в отношении 11 российских банков и государственных структур.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: The Guardian

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка