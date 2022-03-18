Арестович объяснил, почему силовое освобождение Мариуполя пока невозможно

По состоянию на 18 марта силовая деблокада Мариуполя невозможна, однако сдавать город российским регулярным войскам никто не будет.

Об этом официально заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В своем видеообращении он пояснил, что силы путинских войск в Мариуполе преобладают.

Кроме того, за время войны в Украине захватчики успели наладить мощную противовоздушную оборону: как авиационную, так и наземную.

— Были попытки оказать воздушную поддержку. И они, мягко говоря, не увенчались успехом в Мариуполе. Поэтому военного решения сейчас по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, это мнение военных, – сообщил советник главы ОП.

В настоящее время украинская сторона рассматривает вариант дипломатического разрешения ситуации в Мариуполе.