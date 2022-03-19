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Факты / Украина

В Рубежном нацгвардейцы уничтожили 20 оккупантов и заставили их отступить

Марта Бондаренко редактор ленты
В Рубежном нацгвардейцы уничтожили 20 оккупантов и заставили их отступить

В Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Рубежное и Попасную. Российский враг обстреливает все города области.

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время известно о четверых погибших и 10 раненых. Повреждения получили более 50 зданий.

– Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное. Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить, — рассказал Гайдай.

Враг свои наступательные действия сопровождал 40-минутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии.

Также под обстрелами в течение суток находились Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Привилегия, Золотое. Повреждения получили 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные сооружения. Погибшие в Северодонецке и Рубежном.

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Полностью без газоснабжения остались 23 населенных пункта и семь — частично. Всего без газа около 35 тысяч абонентов.

— Обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. 103490 потребителей находятся без электроэнергии. Ситуация вокруг тепло- и водоснабжения остается неизменной, – подчеркнул глава ОВА Сергей Гайдай.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что путинские войска не смогли выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и установить контроль над левобережной частью Украины.

Фото: Сергей Гайдай

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