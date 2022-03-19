На Луганщині тривають бої за населені пункти Рубіжне та Попасну. Російський ворог обстрілює всі міста області.

Про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, наразі відомо про четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджень зазнали понад 50 будівель.

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– Нацгвардійці спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити, – розповів Гайдай.

Ворог свої наступальні дії супроводжував 40-хвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії.

Також під обстрілами впродовж доби були Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Кремінна, Привілля, Золоте. Пошкоджень зазнали 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди. Загиблі у Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Повністю без газопостачання залишилось 23 населених пункти та сім – частково. Всього без газу близько 35 000 абонентів.

– Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 103 490 споживачів знаходяться без електроенергії. Ситуація навколо тепло- та водопостачання залишається незмінною, – наголосив голова ОВА Сергій Гайдай.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що путінські війська не змогли вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановити контроль над лівобережною частиною України.

Фото: Сергій Гайдай

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