В течение суток зенитные ракетные войска и истребительная авиация Украины поразили 12 воздушных целей врага – два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.

Кроме того, уничтожены несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Потери врага сейчас уточняются.

Вооруженные силы Украины уничтожили также командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

В Гомеле к лечению раненых оккупантов привлекли все медицинские учреждения с хирургическими отделениями.

– Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков, сообщают в ВСУ.

В Генштабе прогнозируют, что из-за значительных потерь личного состава военно-политическое руководство РФ может внести изменения в действующее законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны.

Не исключаются и провокации на территории России с гибелью мирного населения, как это было перед началом второй чеченской кампании.

– Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан, – предполагают в Генштабе ВСУ.

19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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