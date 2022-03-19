Протягом доби зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України вразили 12 повітряних цілей ворога – два літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети.

Крім того, знищено кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога нині уточнюються.

Збройні сили України знищили також командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

У Гомелі лікування поранених окупантів залучили всі медичні заклади із хірургічними відділеннями.

– Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників, – повідомляють у ЗСУ.

У Генштабі прогнозують, що через значні втрати особового складу військово-політичне керівництво РФ може внести зміни до чинного законодавства та розпочати відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

Не виключаються й провокації на території Росії із загибеллю мирного населення, як це було перед початком другої чеченської кампанії.

– Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян, – припускають у Генштабі ЗСУ.

19 березня почалася 24-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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