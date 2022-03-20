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Факты / Украина

Будет третья мировая: Зеленский объяснил, чем грозит провал переговорного процесса с РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Будет третья мировая: Зеленский объяснил, чем грозит провал переговорного процесса с РФ

Провал переговоров официальных делегаций России и Украины может спровоцировать третью мировую войну.

Об этом 20 марта в интервью американскому изданию CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз подчеркнул, что готов и “был готов последние два года” к переговорам напрямую с Путиным.

– Я готов к переговорам. Я был готов в последние два года. И без переговоров мы не можем завершить эту войну, – сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил мнение, что только переговоры могут завершить войну в Украине.

– Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать, что это третья мировая война, — добавил Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что украинские защитники способны нанести достойный ответный удар, однако это достоинство не спасет жизнь российских военных, которые пришли в Украину уничтожать и убивать.

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