Провал переговоров официальных делегаций России и Украины может спровоцировать третью мировую войну.

Об этом 20 марта в интервью американскому изданию CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз подчеркнул, что готов и “был готов последние два года” к переговорам напрямую с Путиным.

– Я готов к переговорам. Я был готов в последние два года. И без переговоров мы не можем завершить эту войну, – сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил мнение, что только переговоры могут завершить войну в Украине.

– Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать, что это третья мировая война, — добавил Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что украинские защитники способны нанести достойный ответный удар, однако это достоинство не спасет жизнь российских военных, которые пришли в Украину уничтожать и убивать.