Провал переговорів офіційних делегацій України та Росії може спровокувати третю світову війну.

Про це 20 березня в інтерв’ю американському виданню CNN заявив президент України Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив, що готовий і “був готовий останні два роки” до переговорів напряму з Путіним.

– Я готовий до переговорів. Я був готовий останні два роки. І без переговорів ми не можемо завершити цю війну, – сказав Зеленський.

Український лідер висловив думку, що лише переговори можуть завершити війну в Україні.

– Ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість домовитися про можливість розмови з Путіним. Але якщо ці спроби провалиться, це означатиме, що це третя світова війна, – додав Володимир Зеленський.

Також він підкреслив, що українські захисники здатні завдати гідного удару у відповідь, проте ця гідність не врятує життя російських військових, які прийшли в України знищувати і вбивати.