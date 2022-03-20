Військово-морський флот Росії з чотирьох кораблів обстріляв Маріуполь. Про це заявив окремий загін спеціального призначення Азов.

– Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів, – повідомили у полку Азов.

Також 19 березня російські військові скинули бомби на школу мистецтв №12 в Лівобережному районі Маріуполя. На момент атаки в будівлі переховувалися близько 400 осіб – жінки, діти та люди похилого віку.

Блокада Маріуполя триває від початку березня. Путінські загарбницькі війська нещадно знищують місто, вбивають місцеве населення, завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, усій інфраструктурі і не пускають у місто гуманітарні вантажі з необхідними ліками і продуктами.

В Офісі президента пояснили, що силове звільнення Маріуполя наразі неможливе. Однак здавати місто російським загарбникам ніхто не буде.