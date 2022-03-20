Российские военные сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя.
На момент атаки 19 марта в здании скрывались около 400 человек – женщины, дети и пожилые люди.
– Здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди, – отмечают в Мариупольском городском совете.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе.
Там скрывалось более тысячи взрослых людей и детей.
Из-за постоянных авианалетов и боевых действий разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно.
18 марта из разрушенного драмтеатра удалось спасти 130 человек.
В то время под завалами, по данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, оставалось еще 1,3 тыс. мирных жителей.
20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Мариупольский городской совет