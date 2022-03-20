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Факты / Украина

Россияне сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе

Татьяна Забожко редактор ленты
бомбардувальник РФ

Российские военные сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя.

На момент атаки 19 марта в здании скрывались около 400 человек – женщины, дети и пожилые люди.

– Здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди, – отмечают в Мариупольском городском совете.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе.

Там скрывалось более тысячи взрослых людей и детей.

Из-за постоянных авианалетов и боевых действий разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно.

18 марта из разрушенного драмтеатра удалось спасти 130 человек.

В то время под завалами, по данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, оставалось еще 1,3 тыс. мирных жителей.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мариупольский городской совет

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Фото: Depositphotos

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