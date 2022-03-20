Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Вбили Вбили
> 900 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Прямі переговори Зеленського з Путіним підтримують понад 70% українців – опитування

Юлія Соколова редакторка стрічки
Зеленський Путін

Понад 70% українців підтримують прямі переговори президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в нашій державі.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 18 березня.

Так, 74% опитаних заявили, що підтримують прямі переговори Зеленського з Путіним. Водночас чверть респондентів (24%) висловилися проти.

Ще 2% не змогли відповісти на запитання.

Трохи вищою є підтримка прямих переговорів на Півдні (80%) й Сході (85%) України. Проте й в інших регіонах більшість респондентів висловилися на підтримку таких переговорів.

Водночас українці виступають категорично проти підписання тимчасового перемир’я з РФ без виведення її військ з території України. На думку 89% респондентів, такий сценарій є неприйнятним.

Опитування проводилося серед українців віком від 18 років і старших в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Загалом були опитані 1 000 респондентів. Соціологи застосували метод CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

У неділю, 20 березня, в інтерв’ю американському телеканалу CNN Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним. Президент висловив думку, що провал переговорів офіційних делегацій України та РФ може спровокувати третю світову війну.

Читайте
Путін не готовий до переговорів із Зеленським - спікер АП Туреччини

Фото: Соціологічна група Рейтинг

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Рейтинг

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка