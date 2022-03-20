Понад 70% українців підтримують прямі переговори президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в нашій державі.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 18 березня.

Так, 74% опитаних заявили, що підтримують прямі переговори Зеленського з Путіним. Водночас чверть респондентів (24%) висловилися проти.

Ще 2% не змогли відповісти на запитання.

Трохи вищою є підтримка прямих переговорів на Півдні (80%) й Сході (85%) України. Проте й в інших регіонах більшість респондентів висловилися на підтримку таких переговорів.

Водночас українці виступають категорично проти підписання тимчасового перемир’я з РФ без виведення її військ з території України. На думку 89% респондентів, такий сценарій є неприйнятним.

Опитування проводилося серед українців віком від 18 років і старших в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Загалом були опитані 1 000 респондентів. Соціологи застосували метод CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

У неділю, 20 березня, в інтерв’ю американському телеканалу CNN Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним. Президент висловив думку, що провал переговорів офіційних делегацій України та РФ може спровокувати третю світову війну.

Фото: Соціологічна група Рейтинг