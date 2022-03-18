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Факты / Украина / Общество

130 человек спасли, еще 1,3 тыс. жителей под завалами: Денисова о разрушенном театре в Мариуполе

Юля Захарченко редактор ленты
Театр у Маріуполі після бомбардування

Из разрушенного российско-оккупационными войсками Драматического театра в Мариуполе удалось вывезти уже 130 человек. Под завалами находятся еще 1,3 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщила в эфире украинского телеканала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Два дня назад, 16 марта, российские войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в Мариуполе, где от опасности скрывалось более тысячи взрослых людей и детей.

Мирные жители остались под завалами, спасатели до сих пор пытаются вытащить людей из подвала.

Также Денисова рассказала о сегодняшних гуманитарных коридорах для эвакуации людей из наиболее опасных районов Украины и доставки необходимого груза (воды, еды и медикаментов).

Эвакуационные автобусы и личный транспорт следуют из городов Мариуполь, Тростянец, Сумы, Лебедин, Конотоп, поселков Большая Писаревка и Краснополье.

Гуманитарный груз доставят для города Балаклея и Изюм в Харьковскую область. Транспорт с едой и медикаментами будет следовать из Харькова и Славянска.

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