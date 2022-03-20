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Факти / Україна

Росіяни скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
бомбардувальник РФ

Російські військові скинули бомби на школу мистецтв №12 в Лівобережному районі Маріуполя.

На момент атаки 19 березня в будівлі переховувалися близько 400 осіб – жінки, діти та люди похилого віку.

– Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди, – зазначають у Маріупольській міській раді.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

16 березня російські війська скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі.

Там переховувалися понад тисяча дорослих людей та дітей.

Через постійні авіанальоти та бойові дії розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо.

18 березня із зруйнованого драмтеатру вдалося врятувати 130 людей.

На той час під завалами, за даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, залишалося ще 1,3 тис. мирних жителів.

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Маріупольська міська рада

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Фото: Depositphotos

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