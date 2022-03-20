За более чем три недели полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 14,4 тыс. личного состава.

В настоящее время враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Онлайн-карта боевых действий в Украине 20.03.2022:

К утру 20 марта оккупационные войска значительно не изменили своих позиций. Враг не проводил активных наступательных действий, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, опрокидывании иностранных военных наемников в приграничные районы, решении хронических проблем оккупационных войск с логистикой.

В Киевской области россияне отказались от активных действий и активно окапываются, возводят фортификационные сооружения, пытаются наладить логистику. Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение неприятеля зафиксировано в Вышгородском и Броварском районах.

Идет оборона Чернигова. Террористы обстреливают город, многоэтажки, промышленные районы. В Чернигове нет света, отопления, проблемы со связью, большая часть города без газа.

Артобстрелы пригорода Сум продолжаются уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. О пострадавших пока не сообщается.

В Житомирской области враг нанес ракетный удар по одному из сел Коростенского района. Разрушено промышленное здание, жертв нет

Ночью в Харькове было несколько атак, в результате чего загорелись жилые дома, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

Атаки с неба над Харьковом существенно уменьшились. На сегодняшний день фиксируют разведывательные летательные аппараты. ВСУ по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. Вчера в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии уничтожило большое количество живой силы и техники оккупантов. Пытаются порваться россияне в направлении Изюма, но ВСУ ведут бои.

В Луганской области ночью были обстрелы Лисичанска и Рубежного. За сутки в Северодонецке и Рубежном повреждены или разрушены около 30 объектов, погибли три человека, двое из которых – дети.

В Донецкой области продолжаются обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка – попытки прорыва. Трудная ситуация в Мариуполе, в городе голод. Продолжаются уличные бои. Люди пытаются самостоятельно выехать из города. В оккупированных селениях близ Мариуполя – Мангуш, Мелекино – собралось много беженцев.

В Николаевской области были обстрелы города из Градов. Продолжаются сражения в области. В части населённых пунктов отсутствует тепло и свет, проходит эвакуация.

На Херсонщине ночь неспокойная, по области слышны звуки взрывов, обстрелов. В общем, ситуация в области с каждым днем ​​приближаются к критической. В большинстве отдаленных районов и общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Ночь на 19 марта прошла относительно спокойно.

В Киевской области под активным и не прицельным огнем захватчика — Ирпень, Мощун, Гостомель, Ворзель, населенные пункты Макаровской общины. Больше всего от российских террористов страдают жилые дома и гражданская инфраструктура. В селе Новые Петровцы произошло возгорание на свалке.

Продолжаются оборонительные бои за Чернигов. Число обстрелов города за сутки уменьшилось.

В Сумской области Ахтырский и Сумской районы русские войска обстреливали из артиллерии. Ущерб устанавливается. В селах под границей, которые находятся под временной оккупацией врага, продолжается террор и геноцид местного населения.

В Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар в пгт. Народичи, разрушено складское помещение.

Попытки оцепить Харьков продолжаются, но ВСУ держат позиции, количество обстрелов этой ночью уменьшилось. По области – бои продолжаются в Изюмском направлении, вчера из-за обстрелов гуманитарный коридор не заработал.

В Луганской области в результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Привилегии, Кременной 18 марта повреждено около 54 объектов. Из них – 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения. Четверо погибших и 10 раненых в сутки. Без газоснабжения находятся 23 населенных пункта, обесточены – 38.

В Донецкой области продолжается наступление на Марьинку. Постоянные обстрелы по населенным пунктам Авдеевка, Очеретино. Верхнеторецк – авиаудар. Информация по погибшим и пострадавшим отсутствует.

В Николаевской области Снегиревку обстреливали градами. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Херсонщина страдает от вражеской оккупации по всем направлениям. В области более 70 населенных пунктов остаются без электроснабжения – это около 50 тысяч граждан. Столько же пользователей уже значительное время не имеют воды.

Потери техники РФ по состоянию на 18 марта таковы:

466 танков,

1 470 единиц боевых бронированных машин,

213 единиц артиллерийских систем,

72 единицы реактивных систем залпового огня,

44 единицы средств противовоздушной обороны,

95 самолета,

115 вертолетов,

914 единиц автомобильной техники,

три корабля (катера),

60 цистерн с горюче-смазочными материалами,

17 беспилотников оперативно-тактического уровня,

11 единиц специальной техники.

Утром 18 марта в Генштабе сообщили, что ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются. В целом украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

В Киевской области наиболее горячими точками остаются Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 общины в Броварском районе.

Террористы утром снова обстреливали Киев. Остатки сбитой ракеты упали на жилой дом в Подольском районе столицы. В результате обстрела погиб один человек и, по меньшей мере, четверо травмированных.

Продолжаются оборонительные бои у Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды, связь ограничена. Накануне днем ​​и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города. Трудная ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

В Сумской области в Ахтырском районе и в окрестностях Сум продолжались ночные артобстрелы российской армии. В селах этих районов террористы выгнали людей из их домов, издеваются над ними, забирают еду, ломают телефоны и жгут дома. Из некоторых населенных пунктов вывозят всех мужчин в неизвестном направлении.

Утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.

В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке, при повторном обстреле торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. Утром в результате вражеских обстрелов пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома. Один человек погиб, 11 пострадали, еще один человек находится под завалами.

В области продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлении.

Во Львове около 6:30 произошло несколько взрывов. По предварительной информации – три. Воздушное командование Запад Воздушных сил сообщило, что, по предварительным данным, по Львову было выпущено шесть крылатых ракет, предположительно Х-555 из акватории Черного моря. Две ракеты зенитные ракетные войска воздушного командования Запад уничтожили.

В Луганской области более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке – здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5.00 накрыли Градами Кременную и Лисичанск. В результате террористических обстрелов как минимум двое погибших.

В Донецкой области продолжаются обстрелы по всей линии фронта на севере и в центре области. Мариуполь остается в осаде, идет уличные бои Марьинка, Красногоровка, Авдеевка — обстрелы.

В Николаевской области были совершены авиаудары на Николаев, Вознесенск и Снегиревку. Спасатели ликвидируют пожары, данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население в селах.

За последние сутки в Херсонской области уменьшились взрывы и выстрелы. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне захватчики установили новые блокпосты. Люди ждут зеленые коридоры.

Потери техники РФ по состоянию на 18 марта таковы:

466 танков,

1 470 единиц боевых бронированных машин,

213 единиц артиллерийских систем,

72 единицы реактивных систем залпового огня,

44 единицы средств противовоздушной обороны,

95 самолета,

115 вертолетов,

914 единиц автомобильной техники,

три корабля (катера),

60 цистерн с горюче-смазочными материалами,

17 беспилотников оперативно-тактического уровня,

11 единиц специальной техники.

Ситуация на утро 17 марта остается без существенных изменений.

В Киевской области продолжаются бои в Ирпене, Буче, Гостомеле, Макарове. Оккупанты хаотически стреляют из артиллерии. В Броварском районе – ракетные удары по населенным пунктам Калиновской территориальной общины, количество пострадавших уточняется.

Враг с вечера и всю ночь методично обстреливал Чернигов из артиллерии. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил о минимум 53 погибших за последние сутки.

По Сумскому району несколько часов работала вражеская артиллерия. О пострадавших нет информации.

Всю ночь также продолжались хаотические обстрелы Харькова, есть попадание в жилые дома, школы, склады. Число пострадавших устанавливается, работают спасатели. Также продолжаются бои в Изюме и Чугуевском направлении.

Оккупант ночью обстрелял город Мерефу в Харьковском районе, разрушил школу и дом культуры, повредил и дома. Есть пострадавшие.

В Ровенской области накануне вечером оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в городе Сарны на севере области (90 км от Ровно). Пострадавших или погибших нет.

В Луганской области Северодонецк и Рубежное находятся в огне. В Северодонецке есть попадание в Укртелеком. В Рубежном не менее 27 возгораний жилых домов, террористы целенаправленно уничтожают город. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

В Донецкой области всю ночь продолжался хаотический артобстрел Авдеевки, утром оккупанты нанесли авиудар, после накрыли город градами. О последствиях и пострадавших информации пока нет, продолжаются обстрелы. Также продолжаются обстрелы Марьинки и Красногоровки. Разбито здание Марьинского ВА.

По Мариуполю снова нанесли авиаудары. Люди самостоятельно вырываются из города на собственном транспорте. Риск гибели остается высоким, поскольку россияне обстреливают колонны мирных жителей.

В Николаевской области идут бои с оккупантами в центральной части области.

В Херсонской области продолжаются сильные взрывы и грады. Область полностью оккупирована российскими войсками, из-за чего почти в каждой из 49 территориальных общин возникают перебои с электроэнергией, водо- и газоснабжением. На вечер, 16 марта, обесточены 64 населенных пункта. Из-за отсутствия продуктов, лекарств и террор россиян мирных жителей ситуация в области критическая.

Утром 16 марта состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели.

Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины, а на отдельных направлениях – перейти в контрнаступление.

Оккупационные же войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

В течение суток противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила три самолета (два из них – Су-34), сбила один вертолет, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Кроме того, авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Потери техники РФ по состоянию на 17 марта таковы:

444 танков,

1 435 единиц боевых бронированных машин,

201 единиц артиллерийских систем,

72 единиц реактивных систем залпового огня,

43 единицы средств противовоздушной обороны,

86 самолета,

108 вертолетов,

864 единиц автомобильной техники,

три корабля (катера),

60 цистерн с горюче-смазочными материалами,

11 беспилотников оперативно-тактического уровня,

10 единиц специальной техники.

Утром 15 марта враг не достиг своих оккупационных целей. Россияне не оставляют попыток захватить Мариуполь, но ВСУ наносят им сокрушительный удар. За вчера террористы потеряли там около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.

В Киевской области продолжаются бои в Ирпене, ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Под утро террористы обстреляли жилые кварталы Киева. Как результат – сотни людей остались без дома, как минимум двое погибших.

В последние сутки российская армия обстреливала пригороды и жилые кварталы Чернигова, по предварительным данным есть погибшие.

Ночью и утром оккупанты били из артиллерии по Сумскому району. Впервые под удар попал город Шостка, там враг обстрелял предприятие, обошлось без пострадавших. С 9.00 в Сумской области ожидают режим тишины для функционирования согласованных гуманитарных коридоров.

В Харькове ВСУ держат оборону, все позиции защищены. Однако террористы продолжают наносить удары с воздуха по жилым районам города. Бои ведутся в Изюме, Чугуеве, Дергачах, там тоже продолжаются обстрелы.

В Запорожской области враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд, но главная цель – ведение боевых действий на территории Запорожского края – врагом не достигнута.

В Луганской области террористы обстреливают Рубежное и Попасную. Пожар в жилых домах. Вчера произошла эвакуация 1700 человек. Впервые доставили гуманитарку в Горское. В Северодонецке заработал еще один гуманитарный штаб.

В Донецкой области продолжаются обстрелы Авдеевки и Марьинки. Вновь пакет градов россияне выпустили по Авдеевскому коксохимическому заводу. В Торецке активизировалась вражеская авиация, о жертвах пока не сообщалось.

В Николаеве ночью раздавались взрывы, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

В Херсонской области ночь прошла относительно спокойно, но область полностью оккупирована. Большинство районов – без света, газа и воды. Оказать помощь нет возможности, потому что оккупанты не пускают, открывают огонь. Большая потребность медикаментов по всей области. В некоторых районах нет поставки продуктов питания.

К 14 марта состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели.

В то же время ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре врага (полевых базах и складах), чтобы нарушить систему логистического обеспечения на временно занятых оккупантами территориях Украины.

Войска агрессора не имели значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения, поэтому сосредоточились на укреплении и удержании на ранее занятых позициях.

В Генштабе Вооруженных сил Украины зафиксировали нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе религиозных объектов, для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Из-за низкого уровня морально психологического состояния российские военнослужащие отказываются выполнять приказы командования.

В настоящее время в военном лагере Белгородской военной комендатуры к ним применяются меры досудебного дознания.

В ночь на 13 марта практически на всей территории Украины сработал сигнал воздушной тревоги. Под утро стало известно – террористы нанесли авиаудар по Яворивскому полигону на Львовщине и аэропорту в Ивано-Франковске.

В Киевской области наиболее опасным остается Бучанский район — бои идут в Ирпене, Макарове. Постоянное перемещение врага в Гостомельской, Бородянской, Бучанской общине. В Броварском районе вражеская техника передвигается по населенным пунктам. В трех общинах Броварского района проводятся боевые действия.

Ночью было три авианалета на Чернигов. В результате чего здание 9-этажного общежития разрушено с 9 по 2 этаж, погибла 9-летняя девочка. Вокруг Чернигова продолжаются оборонительные бои. ВСУ освободили два населенных пункта в киевском направлении.

На Сумщине ночью вражеская артиллерия несколько раз расстреливала мирные села Ахтырского района и саму Ахтырку. Лупят русские враги преимущественно из Тростянца. Этот город оккупирован врагом. Также враг воспользовался периодом тишины, который периодически наступал в последние несколько дней, для укрепления своих позиций и перемещения войск.

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия на Изюмщине.

Военные и жители Запорожского края во взаимодействии с полицией, ГСЧС, подразделениями Сил обороны Украины и властями Запорожья сдерживают массированное наступление оккупационных войск. В настоящее время ситуация без существенных изменений, но враг продолжает активно использовать артиллерию, танки, гранатометы и минометы.

В Луганской области жилые секторы Северодонецка, Рубежного Лисичанска и Попасной находятся под постоянными обстрелами. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось подключить 13000 абонентов, газовщикам — 7000.

В Донецкой области Мариуполь находится в осаде, бои в окрестностях города. В Краматорске всю ночь и с утра воздушные тревоги. Самолеты над Лиманом, Славянском, Святогорском. Террористы накануне нанесли удар по Святогорской лавре, есть раненные.

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, область держит оборону. Утром глава ОВА Виталий Ким сообщил о 9 погибших в результате обстрела Николаева.

В Херсонской области, начиная с вечера и всю ночь, раздавались сильные взрывы, грады в районе аэропорта.

Ночь 12 марта в Украине была неспокойной.

В Киевской области – в Ирпене, близ Гостомеля, в Броварском и Фастовском районе – продолжались бои.

В Фастовском районе враг попал в нефтебазу села Крячки.

Также российские войска беспорядочно обстреливали центр и спальные районы Чернигова.

Зафиксировано несколько попаданий во время авианалета в Сумской области.

По предварительной информации, бомбили аэропорт в Кропивницком и Канатовом.

В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну российской техники в Чугуевском районе.

Обстрелы Северодонецка и Рубежного Луганской области не прекращались с вечера 11 марта, что повлекло за собой ряд пожаров. На утро 12 марта без электричества оставалось 100 тыс. абонентов.

В Донецкой области Волноваха находится под контролем российских войск, в осаде – Мариуполь.

Николаев агрессор хаотично обстреливал Градами и Смерчами. Пострадали спальные районы и частный сектор, где вообще отсутствуют военные и важные инфраструктурные объекты.

В Херсоне ночь прошла относительно спокойно, только в районе аэропорта были слышны взрывы.

К утру 11 марта российская армия существенно не изменила своих положений. Террористы пытаются перегруппироваться, но чувствуют кадровую нехватку. Поэтому руководство террористической армии приняло решение привлекать к войне узников даже без военного опыта.

По состоянию на 10 марта Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов.

Украинские военные защищают Харьков и Ахтырку, держат оборону Мариуполя и Чернигова, прикрывают государственную границу с Республикой Беларусь, сдерживают продвижение врага в направлении Киева, а также Кривого Рога, Николаева, Вознесенска и Нововоронцовки Херсонской области.

До утра 9 марта врагу не удалось продвинуться ни на каком направлении, ВСУ продолжают держать оборону на определенных направлениях и давать достойный отпор оккупанту.

Враг пытался ночью зайти в Ирпень на Киевщине, атаку отбили. Вечером террористы также нанесли ракетный удар по Борисполю. Одну ракету уничтожили, одна попала в технические помещения аэропорта, в результате чего есть раненые. Киевская область готовится к эвакуации из горячих точек.

По Житомирской области вечером и ночью было проведено два авиаудара. В Житомире разрушено здание общежития, предварительно также попадание в одно из предприятий города. В результате бомбардировки города Малин разрушены несколько частных домов. По предварительным данным, в результате авиационных ударов погибли 9 человек.

В Запорожской области враг пытается возобновить наступление, совершая перегруппировку войск для дальнейшего наступления в направлении областного центра. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован.

Продолжаются оборонительные бои на подступах к Чернигову. Ночью российская армия обстреливала окрестности Чернигова, по предварительным данным, в результате возникли пожары в 10 жилых домах.

В Сумской области российская авиация опять бомбила Ахтырку и Ахтырский район, пока там нет связи. Всю ночь продолжались переговоры относительно “зеленого коридора” из Сум и предварительно его открыли.

Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно. 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в безопасности. Вторая колонна ночью прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных – женщины и дети, иностранцы из Индии, Китая, Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставлено убежище.

В Луганской области продолжаются обстрелы Северодонецка, Рубежного и Кременной, пожары в жилом секторе в результате попадания снарядов. Отсутствует газ, частично вода и свет. Практически нет интернета и связи.

В Донецкой области самая сложная ситуация в Мариуполе, оккупанты не пропускают гуманитарный груз. Россияне бомбили авиацией здание Красного Креста – международного и украинского. В городе нет ничего – воды, электричества, газа, пищи, лекарств. В Волновахе продолжаются бои.

Харьков держит оборону, активных наступательных действий не было, ночью была единичная атака окраин города с воздуха. Поймали еще одного диверсанта. Продолжаются бои в Изюме, в Чугуеве и Дергачах есть попадание снарядов в жилые дома.

За прошедшие сутки враг замедлил свое наступление, однако готовится к нападению на Киев. Для этого террористы перегруппировались и планируют присоединить к штурму столицы наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СП Кузбасс (Кемерово), 604 центра СпП Витязь (Москва) Росгвардии и частной военной компании Лига (бывшая ЧВК Вагнер)

В Киевской области продолжаются бои в Ирпене. Обстрелы Макарова, района Гостомеля. Зафиксировано движение вражеской техники на севере Броварского района. Постоянная тревога авиаударов по Василькову, Белой Церкви, Гостомелю, Узину.

В Житомирской области накануне вечером был вражеский авианалет. Удар нанесен по двум нефтебазам и промзоне. На утро 8 марта пожар на нефтебазе в пгт. Черняхов был ликвидирован.

Враг также готовится к наступлению в сторону Запорожья, осуществляя перегруппировку войск. В оккупированных населенных пунктах Пологи, Васильевка, Токмак, Мелитополь, Бердянск и Энергодар ситуация контролируется главами общин. Террористы пытаются установить полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на гражданских.

В Хмельницкой области поздно вечером русские войска пытались обстрелять Староконстантинов, атака была отбита.

В Черниговской области продолжаются оборонные бои у Чернигова и по области.

В Сумской области зафиксирован авиационный налет по жилым кварталам города, частному сектору. Более 20 погибших и раненых, среди которых дети. Сумской район – также авиаудары по селам, по обычным домам. Число жертв уточняется.

Ахтырка – ночной авианалет, бомбили жилые кварталы, частный сектор, продуктовые магазины. Снова ударили по и так разбитой ТЭЦ. Город без тепла четвертый день. Число жертв уточняется, ГСЧС разбирает завалы.

В Луганской области продолжаются обстрелы Попасной, Рубежного и Северодонецка. В Попасной попадание в психоневрологический диспансер – двое погибших. В Рубежном – три раненых гражданских. Отсутствует газоснабжение, частично электричество и вода.

В Донецкой области российские оккупанты взяли под контроль Мангуш (последнее пгт перед Мариуполем). В Мариуполе ситуация чрезвычайно сложная, ожидают гумманитарную помощь. Волноваху уже сравняли с землей. Эвакуация оттуда сегодня продолжится. В районе Авдеевки обстрелы. В районе Марьинки с утра начался бой

Николаев 7 марта был отбит от террористов. Ночью раздавались взрывы, по области было тихо.

В Харькове враг снова обстреливал жилые кварталы, известно о четырех погибших. Ночью в городе относительно спокойно, по области велись бои в Изюмском и Дергачевском направлениях.

На утро 7 марта враг продолжает наступление нанесением ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.

В Херсонской области, хоть ночь и прошла спокойно, многие села остаются без света, газа, воды, без еды и медикаментов. Нужен зеленый коридор.

С вечера под обстрелы попала северная часть Житомирской области. Потерпела разрушения гражданская инфраструктура в городах Овруч, Малин, Коростень, с. Вязовка Коростенского района. Авиаудары наносились по частным домам, зданию Центра занятости, одна из ракет разорвалась рядом со школой.

В Запорожской области возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка-Балабино личный состав ВСУ ведет оборонительную операцию. Пологи, Васильевка, Токмак – временно оккупированы. Запорожская АЭС остается под контролем оккупанта.

В Хмельницкой области ночью было спокойно. Однако стало известно о пострадавших из-за ударов по аэродрому в Староконстантинове: 3 человека ранены, 1 погибший

Ночью русская армия беспорядочно обстреливала жилые кварталы Чернигова, центр города. Целили наугад по городу. Попали в школу, жилые дома, часть города без электричества. Ведутся бои на подступах к Чернигову и области.

В Сумской области сложной остается ситуация в Ахтырке и Тростянке. В область входит большое количество террористических войск с территории России.

В Луганской области с утра обстреливают Северодонецк из тяжелой артиллерии. Попасная уже двое суток под массированными обстрелами. Вчера отправили эвакуационный поезд – более 2000 человек.

В Донецкой области Мариуполь, Волноваха — в осаде. Идут бои. В область направляют гуманитарные грузы, они уже отправлены из Днепра, Черкасс, Львова. Городам нужен зеленый коридор.

К утру жилые кварталы Николаева обстреляли градами, в домах возникли пожары, есть разрушения. О пострадавших пока не сообщается. Вражеские войска снова пытаются войти в город.

В Харькове всю ночь продолжались атаки с воздуха на жилые дома в разных районах города. Утром под завалами домов спасатели обнаружили тела восьми человек.

Под Киевом бои идут по направлению Макаров-Ирпень-Гостомель. Постоянные тревоги авиаудара. В Ирпене нет света, газа и тепла, террористы не выпускают людей из домов, еду и воду не подвозят.

Вечером 6 марта в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что кафиры не контролируют территории — они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.

В ЦПД при СНБО представили карту Нейтана Русера из ASPI Cyber Policy, которая отображает наиболее актуальную и корректную информацию, не содержащую манипуляций относительно территории. Ее можно наблюдать ниже.

6 марта, на одиннадцатые сутки войны, продолжается оборонительная операция в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя и нанесении огневого поражения силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области от Балаклеи.

На Северском направлении продолжается оборона Чернигова.

На Волынском направлении осуществляется подготовка всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На Приморском направлении идет оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушного прикрытия важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Вражеские летчики, выжившие после катапультирования, уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Ночь на 5 марта была относительно спокойной во всех областях. ВСУ вытесняет врага из того небольшого количества территории, где ему удалось продвинуться раньше. Россия несет потери и не имеет желаемого успеха, поэтому меняет тактику и продолжает наносить удары по мирному населению и объектам критической инфраструктуры.

В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра.

Житомирская область: были воздушные тревоги, террористы попали в завод.

В Сумах с самого утра не прекращаются авиаудары. Российские войска разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты. Лебедин больше суток без электричества и связи после авиаударов. Тростянец – это единственный в области город, который оккупировали россияне. Там нет продуктов, все магазины разграблены. В Ахтырке часть города уничтожена русской артиллерией. Шестой день разбирают завалы нашей воинской части, которую уничтожили россияне. Также город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды террористы уничтожили ТЭС.

В Запорожской области ситуация напряженная, российские войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население, но серьезные военные конфликты за ночь не зафиксированы. В областном центре относительно спокойно.

В Киевской области самым горячим остается Бучанский район, враг в Буче, в Ирпене, бои в Макарове, Гостомеле. Тревоги авианалетов – по всей области.

В Черниговской области российские террористы наносят удары по Чернигову, есть разрушения жилых домов, оборонительные бои — в городе и области.

Луганская область сообщает, что артобстрел начался утром, ночью было тихо. Донетчина: север и центр — относительно спокойно, только единичные обстрелы, но с тяжелого вооружения. Волноваха и Мариуполь — в осаде и под постоянными обстрелами. Критически много разрушений, уничтожена коммунальная инфраструктура. Но города остаются под контролем Украины.

По состоянию на 4 марта, российские террористы сосредоточили все усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Во время выполнения этой задачи вражеские силы потеряли основную часть оперативных резервов и начали подготовку к перекидыванию дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов.

В Херсоне отсутствует завоз продуктов, владельцы магазинов раздают все товары местным жителям бесплатно. Связь в городе сегодня отсутствовала четыре часа.

На Волынском направлении российские войска начали обороняться в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. В Генштабе не исключают вооруженных провокаций на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении группировка россиян силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка врага силами до четырнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Вместе с тем террористы проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление на Бровары.

На Слобожанском направлении русские захватчики проводят наступательную операцию, сосредоточив усилия на направлении Новомосковска. Вражеские войска пытаются блокировать Харьков с севера. Противник захватил Балаклею. Террористы не добились успеха в районе Ахтырки и сосредоточили основные силы в районе Гадяча и Зенькива.

На Донецком направлении группировка врага продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышла в населенный пункт Новоалександровка. Из-за значительного преимущества в технике противнику удалось окружить Мариуполь.

На Луганском направлении идут боевые действия в направлении н.п. Старобельск.

На Таврическом направлении российские войска сосредоточились на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжают наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Террористов остановили на Николаевском направлении, но они имели частичный успех в направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупантты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морская группировка российских кафиров выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Накануне группировка обороны Киева продолжила отражение атак врага, нанесение ему огневого поражения и удержание оборонительных рубежей вокруг столицы и основных аэродромов.

Российским войскам не удается прорваться в город, поэтому они прибегли к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин Киева.

По данным Минобороны Украины, командование воинской части 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа планируется осуществить после пересечения госграницы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Белорусские офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае 2022 года.

Вопреки нормам Международного гуманитарного права, агрессор использует при бомбежках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности.

При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам войска РФ активно используют реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган.

На Волынском направлении враг перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже пунктов Бегунь, Овруч, Пирожки, Резня, Украинка.

На Полесье агрессор сосредоточил основные усилия на Киевском направлении, несет потери в личном составе и технике, но не оставляет попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

В Северской области противник в направлении Чернигов – Киев пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

Продолжает попытки возобновить наступательные действия агрессор на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении Победа – Бровары выдвигаются к двум БТГр из состава второй общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.

В Слобожанщине вражеские войска после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Сумском направлении продолжает осаждать населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Харьковском направлении противник вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить Харьков с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюма и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – в БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.

Деморализованный враг продолжает нести потери.

2 марта под Киевом завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

В результате воздушного боя оба самолета вражеских войск были уничтожены. Вместе с ракетами класса воздух-воздух из МиГ-29 на оккупантах отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования Центр.

Утром 2 марта Генштаб ВСУ отчитывается: российский враг намерен удержать боеспособность своих подразделений, но удается это все хуже. Террористы сдаются в плен и отказываются идти в наступление.

Накануне поздно вечером россияне обстреляли Житомир. Тактика террористов остается неизменно подлой – били по жилым домам и роддому.

Россияне пытаются наступать на Киев по всем направлениям. На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск пытаются наступать на Киев с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Также террористические войска предпринимают неудачные попытки блокировать несколько городов в Сумской области.

Больше всего от оккупантов страдают Харьков, Херсон и Мариуполь. В частности, на последнем враг сосредоточил все свое внимание на Донецком направлении.

В Черноморской операционной зоне террористы развертывают корабельную группу и продолжают готовиться к проведению морской десантной операции.

По состоянию на утро 1 марта российские оккупанты обстреляли ракетами и РСЗО мирные города – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами.

Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание облгосадминистрации.

Недалеко от Киева снаряд попал в роддом в селе Бузова на Житомирской трассе. Людей эвакуировали из поврежденного здания.

В результате обстрела вражеской артиллерией воинской части в Ахтырке Сумской области погибли по меньшей мере 70 украинских бойцов.

По состоянию на утро 28 февраля российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Кроме обстрела военных частей, гражданских и военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

В окрестностях Киева горячо было под Ирпенем. В направлении Киева было выпущено три ракеты – одна попала в частный дом на Софиевской Борщаговке, одну сбили силы ПВО, еще одна упала неизвестно где.

В Херсонской области под ударом остается Новая Каховка, а в областном центре — относительная тишина.

В Запорожской области враг оккупировал Бердянск. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

В Донецкой области ведутся бои за Мариуполь и Волноваху. Последняя, ​​по словам местных властей, находится на грани гуманитарной катастрофы.

ВСУ всю ночь отражали наступление на Харьков, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы по городу. Город под контролем.

По состоянию на 27 февраля основные усилия противника сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ двигаются в сторону Бучи, Капитановки и Белогородки.

В направлении Борисполя и Ични двигаются подразделения Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ.

Из территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения для осуществления переправ через реки Тетерев и Ирпень.

Противник обустроил понтонную переправу в районе Комарина через реку Десна и в районе Ораного через реку Тетерев.

Кроме того, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи в Белоруссии.

После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты обходят город в направлении Ивановки и Козельца.

В сторону Сум и Прилук враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинившись на глубину до 120 км, где была остановлена.

На Таврическом направлении противник перегруппируется для наступления в направлении Херсон – Николаев. Ведет наступательные действия по направлениям Мелитополь – Васильевка и Бердянск – Мариуполь.

Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в частности фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен, пускали крылатые ракеты типа Калибр.

На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои.

Около полуночи 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск.

Сейчас враг пытается изменить тактику – российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

По той причине, что врагу не удалось осуществить быстрое наступление большими колоннами, он начал активнее применять ДРГ и десант, однако армия и тероборона эффективно их обезвреживает.

За двое суток российские оккупанты убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

По состоянию на 16.00 25 февраля в Генштабе сообщали о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражали атаки врага и держали оборону.

Карта вторжения России в Украину – актуальные данные на 19.30 24 февраля.

Карта вторжения России в Украину на 16.27 24 февраля. Данные показали, что армия РФ двигалась с Юга, Севера и Востока.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлялись обстрелы из Градов.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцировались на запасные позиции и действовали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Обновлено в 17.55 24 февраля. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе – в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Все воинские подразделения находились на своих позициях.

Предварительно, в районе ООС было сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.

Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.

Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.

Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.

Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.

По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегало региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.