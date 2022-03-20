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Факты / Украина

Зеленский подписал указы о едином вещании на телеканалах во время военного положения

Юлия Соколова редактор ленты
Телебачення

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, направленных на обеспечение единого вещания на телеканалах во время действия военного положения в нашем государстве.

Речь идет об указах № 151 и № 152, обнародованных на официальном сайте главы государства.

Указом №151 президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18 марта О нейтрализации угроз информационной безопасности государства.

Этим указом определено, что оператор цифровой многоканальной телесети ООО Зеонбуд во время войны будет работать в особом режиме, а именно в составе государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Такое решение было принято для обеспечения обороны Украины, нейтрализации угроз информационной безопасности нашего государства, а также для устойчивого функционирования цифрового эфирного вещания во время военного положения.

Администрация Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, КРРТ и ООО Зеонбуд должны будут обеспечивать:

• стабильное функционирование объектов цифрового эфирного вещания в Украине, а также бесперебойную трансляцию телеканалов в МХ – 1, -2, -3, -5;

• мониторинг эфирной сети в круглосуточном режиме;

• оборудование наземных и спутниковых каналов связи, главной станции мультиплексирования;

• резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования, резервную доставку телеканалов к цифровым передатчикам.

Как известно, ООО Зеонбуд является оператором многоканальной цифровой телесети в составе четырех мультиплексов (в стандарте DVB-T2). В сеть входят 34 национальных и региональных канала.

Указом № 152 Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О реализации единой информационной политики в условиях военного положения.

Документ предусматривает, что во время действия военного положения в Украине единая информационная политика будет реализовываться в рамках круглосуточного телемарафона Єдині новини #UАразом.

С начала войны марафон объединил общенациональные телеканалы на единой информационной платформе. До сих пор в марафоне принимали участие телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, 1+1, Интер, Украина, Рада, Общественное.

СНБО своим решением обязывает все общенациональные телеканалы, программное наполнение которых состоит из информационных и информационно-аналитических передач, объединиться для работы в формате телемарафона.

Это делается с целью донесения правды о войне в Украине и обеспечения единой информационной политики на период военного положения.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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