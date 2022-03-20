Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, направленных на обеспечение единого вещания на телеканалах во время действия военного положения в нашем государстве.

Речь идет об указах № 151 и № 152, обнародованных на официальном сайте главы государства.

Указом №151 президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18 марта О нейтрализации угроз информационной безопасности государства.

Этим указом определено, что оператор цифровой многоканальной телесети ООО Зеонбуд во время войны будет работать в особом режиме, а именно в составе государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Такое решение было принято для обеспечения обороны Украины, нейтрализации угроз информационной безопасности нашего государства, а также для устойчивого функционирования цифрового эфирного вещания во время военного положения.

Администрация Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, КРРТ и ООО Зеонбуд должны будут обеспечивать:

• стабильное функционирование объектов цифрового эфирного вещания в Украине, а также бесперебойную трансляцию телеканалов в МХ – 1, -2, -3, -5;

• мониторинг эфирной сети в круглосуточном режиме;

• оборудование наземных и спутниковых каналов связи, главной станции мультиплексирования;

• резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования, резервную доставку телеканалов к цифровым передатчикам.

Как известно, ООО Зеонбуд является оператором многоканальной цифровой телесети в составе четырех мультиплексов (в стандарте DVB-T2). В сеть входят 34 национальных и региональных канала.

Указом № 152 Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О реализации единой информационной политики в условиях военного положения.

Документ предусматривает, что во время действия военного положения в Украине единая информационная политика будет реализовываться в рамках круглосуточного телемарафона Єдині новини #UАразом.

С начала войны марафон объединил общенациональные телеканалы на единой информационной платформе. До сих пор в марафоне принимали участие телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, 1+1, Интер, Украина, Рада, Общественное.

СНБО своим решением обязывает все общенациональные телеканалы, программное наполнение которых состоит из информационных и информационно-аналитических передач, объединиться для работы в формате телемарафона.

Это делается с целью донесения правды о войне в Украине и обеспечения единой информационной политики на период военного положения.