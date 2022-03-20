Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, спрямовані на забезпечення єдиного мовлення на телеканалах на час дії воєнного стану в нашій державі.

Йдеться про укази № 151 та № 152, оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Указом № 151 президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 18 березня Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави.

Цим указом визначено, що оператор цифрової багатоканальної телемережі ТОВ Зеонбуд під час війни працюватиме в особливому режимі, а саме в складі державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ).

Таке рішення ухвалили для забезпечення оборони України, нейтралізації загроз інформаційній безпеці нашої держави, а також для сталого функціонування цифрового ефірного мовлення під час воєнного стану.

Адміністрація Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, КРРТ та ТОВ Зеонбуд повинні будуть забезпечувати:

• стабільне функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення в Україні, а також безперебійну трансляцію телеканалів в МХ – 1, -2, -3, -5;

• моніторинг ефірної мережі в цілодобовому режимі;

• обладнання наземних та супутникових каналів зв’язку, головної станції мультиплексування;

• резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання, резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів.

Як відомо, ТОВ Зеонбуд є оператором цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів (у стандарті DVB-T2). До мережі входять 34 національні та регіональні канали.

Указом № 152 Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.

Документ передбачає, що під час дії воєнного стану в Україні єдина інформаційна політика буде реалізовуватися в рамках цілодобового телемарафону Єдині новини #UАразом.

Від початку війни марафон об’єднав загальнонаціональні телеканали на єдиній інформаційній платформі. Досі в марафоні брали участь телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, 1+1, Інтер, Україна, Рада, Суспільне.

РНБО своїм рішенням зобов’язує всі загальнонаціональні телеканали, програмне наповнення яких переважно складається з інформаційних та інформаційно-аналітичних передач, об’єднатися для роботи у форматі телемарафону.

Це робиться з метою донесення правди про війну в Україні та забезпечення єдиної інформаційної політики на період воєнного стану.