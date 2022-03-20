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Факти / Україна

Зеленський підписав укази про єдине мовлення на телеканалах під час воєнного стану

Юлія Соколова редакторка стрічки
Телебачення

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, спрямовані на забезпечення єдиного мовлення на телеканалах на час дії воєнного стану в нашій державі.

Йдеться про укази № 151 та № 152, оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Указом № 151 президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 18 березня Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави.

Цим указом визначено, що оператор цифрової багатоканальної телемережі ТОВ Зеонбуд під час війни працюватиме в особливому режимі, а саме в складі державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ).

Таке рішення ухвалили для забезпечення оборони України, нейтралізації загроз інформаційній безпеці нашої держави, а також для сталого функціонування цифрового ефірного мовлення під час воєнного стану.

Адміністрація Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, КРРТ та ТОВ Зеонбуд повинні будуть забезпечувати:

• стабільне функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення в Україні, а також безперебійну трансляцію телеканалів в МХ – 1, -2, -3, -5;

• моніторинг ефірної мережі в цілодобовому режимі;

• обладнання наземних та супутникових каналів зв’язку, головної станції мультиплексування;

• резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання, резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів.

Як відомо, ТОВ Зеонбуд є оператором цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів (у стандарті DVB-T2). До мережі входять 34 національні та регіональні канали.

Указом № 152 Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.

Документ передбачає, що під час дії воєнного стану в Україні єдина інформаційна політика буде реалізовуватися в рамках цілодобового телемарафону Єдині новини #UАразом.

Від початку війни марафон об’єднав загальнонаціональні телеканали на єдиній інформаційній платформі. Досі в марафоні брали участь телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, 1+1, Інтер, Україна, Рада, Суспільне.

РНБО своїм рішенням зобов’язує всі загальнонаціональні телеканали, програмне наповнення яких переважно складається з інформаційних та інформаційно-аналітичних передач, об’єднатися для роботи у форматі телемарафону.

Це робиться з метою донесення правди про війну в Україні та забезпечення єдиної інформаційної політики на період воєнного стану.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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