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Факти / Світ

Бізнес на українській крові: Кулеба назвав компанії, які не виходять із ринку РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

У понеділок, 21 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про компанії, які продовжують відмовлятися виходити з ринку РФ.

– Не всі компанії хочуть залишати російський ринок – декого ми активно стимулюємо. Компанії, які на слуху – це Nestle, Unilever – побутова хімія, до якої ми всі звикли. Ще ми працюватимемо з компанією Tetra Pak – усім відомі пакети… Є багато специфічних компаній – наприклад, яка постачає якісь підшипники до Росії і ніхто не знає її назву, але якщо ці підшипники не поставлятимуть до РФ, то вони не зможуть виготовляти військову техніку. Ми знаємо ці компанії та точково з кожною з них працюємо, – розповів Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Міністр повідомив, що сьогодні підписав листа на президента Ашан та керівника мережі Leroy Merlin, які теж залишаються в Росії.

– І ми не зупинятимемося, тому що виходити з російського ринку потрібно не лише з моральних міркувань, а й із практичних: адже бізнес бачить, що економічна політика Росії є непередбачуваною і несе високі бізнес-ризики. Співпрацювати та вкладати податки в економіку країни, яка вбиває дітей – це аморально у принципі. Але ми також тиснемо на економічну логіку, – розповів Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що МЗС не боятиметься називати компанії, які не йдуть з російського ринку, за іменами, хоч деякі з них і зверталися з такими проханнями.

Кулеба не сказав, хто конкретно просив не критикувати їх публічно і намагався домовитися про це, але повідомив, що жодних подібних домовленостей бути не може.

– Якщо ви залишаєтеся, то ви будете названі поіменно і весь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові. У нас тут дуже жорстка та непримиренна позиція, – резюмував він.

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Фото: УНІАН

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