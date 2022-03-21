На 26-е сутки полномасштабной войны в Украине российская армия продолжает нести огромные потери – как среди личного состава, так и в технике.

Обновленные данные потерь РФ обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери врага с 24 февраля по 21 марта ориентировочно составили:

• около 15 тыс. человек личного состава (за сутки потери выросли примерно на 300 человек);

• 498 танков (+22 за сутки);

• 1 535 боевых бронированных машин (+48 за сутки);

• 240 артиллерийских систем (+10 за сутки);

• 80 РСЗО – реактивных систем залпового огня (+6 за сутки);

• 45 единиц средств ПВО (+1 за сутки);

• 97 самолетов (+1 за сутки);

• 121 вертолет (+3 за сутки);

• 969 единиц автомобильной техники (+22 за сутки);

• три корабля/катера;

• 60 цистерн с ГСМ;

• 24 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3 за сутки);

• 13 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ постоянно уточняют данные, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сегодня в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские военные и другие подразделения сил обороны продолжают наносить удары по группировкам врага, которые пытаются удержать захваченные позиции. В то же время, произошло снижение интенсивности применения войсками РФ пилотируемой авиации.

Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев и совершать мародерство на временно захваченных территориях нашего государства.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ