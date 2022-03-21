На 26-е сутки полномасштабной войны в Украине российская армия продолжает нести огромные потери – как среди личного состава, так и в технике.
Обновленные данные потерь РФ обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери врага с 24 февраля по 21 марта ориентировочно составили:
• около 15 тыс. человек личного состава (за сутки потери выросли примерно на 300 человек);
• 498 танков (+22 за сутки);
• 1 535 боевых бронированных машин (+48 за сутки);
• 240 артиллерийских систем (+10 за сутки);
• 80 РСЗО – реактивных систем залпового огня (+6 за сутки);
• 45 единиц средств ПВО (+1 за сутки);
• 97 самолетов (+1 за сутки);
• 121 вертолет (+3 за сутки);
• 969 единиц автомобильной техники (+22 за сутки);
• три корабля/катера;
• 60 цистерн с ГСМ;
• 24 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3 за сутки);
• 13 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ постоянно уточняют данные, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Ранее сегодня в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские военные и другие подразделения сил обороны продолжают наносить удары по группировкам врага, которые пытаются удержать захваченные позиции. В то же время, произошло снижение интенсивности применения войсками РФ пилотируемой авиации.
Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев и совершать мародерство на временно захваченных территориях нашего государства.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ