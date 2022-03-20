На сегодняшний день фиксируются признаки подготовки войск Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. Украинская армия готова дать отпор.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженную агрессию РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко, — подчеркивается в сообщении.

Как отметили в Генштабе, состояние, положение и характер действий сил обороны не претерпели существенных изменений за сутки. Украинская армия надежно удерживает занятые районы и рубежи.

В то же время существует угроза нанесения войсками РФ ракетных ударов с применением высокоточного оружия большой дальности (в частности, гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал).

На Полесском направлении российские захватчики пытаются закрепиться на захваченных рубежах, ожидают прибытия резервов и проводят подготовку к наступлению на Киев. Враг возобновил воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ из артиллерии и армейской авиации.

На Северском направлении не наблюдалось активных наступательных действий. Войска РФ здесь проводят перегруппировку для возобновления наступления. Украинские военные нанесли огневой удар по позициям врага.

– Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности, — уточнили в Генштабе.

На Слобожанском направлении путинские войска также не совершали активных наступательных действий. Враг не отказывается от планов установить контроль над городом Изюм, однако потерял боеспособность подразделений и был остановлен.

При этом на территории Белгородской области РФ, вблизи границы Украины, замечены позиции вражеской артиллерии большой мощности.

На Донецком направлении враг сосредоточил главные усилия на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Попасная. Войска РФ предприняли попытку прорвать оборону украинской армии в районе Верхнеторецкого, но понесли потери и не достигли своей цели.

Кроме того, продолжается блокировка и обстрелы города Мариуполь.

На Южнобужском направлении активных наступательных действий не происходило. В то же время, на отдельных направлениях путинские войска перешли к обороне.

– Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей ВС РФ. В ходе боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного. Уничтожены командиры: 331 парашютно-десантного костромского ударного полка; “кузницы комдивов” – 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6 гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля, – рассказали в Генштабе ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ