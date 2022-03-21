На 26-ту добу повномасштабної війни в Україні російська армія продовжує зазнавати величезних втрат – як серед особового складу, так і в техніці.

Оновлені дані втрат РФ оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 21 березня орієнтовно становлять:

• близько 15 тис. осіб особового складу (за добу втрати зросли приблизно на 300 осіб);

• 498 танків (+22 за добу);

• 1 535 бойових броньованих машин (+48 за добу);

• 240 артилерійських систем (+10 за добу);

• 80 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню (+6 за добу);

• 45 одиниць засобів ППО (+1 за добу);

• 97 літаків (+1 за добу);

• 121 гелікоптер (+3 за добу);

• 969 одиниць автомобільної техніки (+22 за добу);

• три кораблі /катери;

• 60 цистерн з ПММ;

• 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3 за добу);

• 13 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ постійно уточнюють дані, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ поінформували, що українські військові та інші підрозділи сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях ворога, які намагаються утримати захоплені позиції. Водночас відбулося зниження інтенсивності застосування військами РФ пілотованої авіації.

Російські загарбники продовжують тероризувати українців та вчиняти мародерство на тимчасово захоплених територіях нашої держави.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ